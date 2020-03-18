Коронавірус на Київщині: медики чекають тест-системи, порахували апарати ШВЛ і визначили чергові лікарні

https://racurs.ua/ua/n135370-koronavirus-na-kyyivschyni-medyky-chekaut-test-systemy-porahuvaly-aparaty-shvl-i-vyznachyly.html

Ракурс

Коронавірус на Київщині, де сьогодні оголосили режим надзвичайної ситуації, спонукав владу регіону проаналізувати, чи готова область до напливу хворих або пацієнтів, у яких підозрюють COVID-19.

Як з’ясувалося 18 березня на брифінгу в КОДА, медики все ще очікують великої партії тест-системи, їх обіцяли привезти у лікарні до кінця цього тижня. Тести розподілять так, щоб у кожному медзакладі області було по 50−100 систем.

Всього на балансі профільного управління Київської обласної держадміністрацї є 199 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) різної модифікації.

Влада регіону поки тільки звернулася до районних адміністрацій, що ті забезпечили доїзд медиків на роботу у зв’язку із запровадженими транспортними обмеженнями.

Максим Іонов, керівник профільного департаменту КОДА, повідомив, що прийом хворих на COVID-19 і осіб, у яких підозрюють коронавірус, відбуватиметься у Київській обласній дитячій лікарні в Боярці та в Білоцерківській міській лікарні № 3.

В умовах, коли треба максимально зосередитись на боротьбі із COVID-19, на обласному рівні вживаємо першочергово заходів, що стосуються підтримки медичних працівників, матеріально-технічного забезпечення лікарень та інформаційного забезпечення населення, — повідомив Василь Володін, тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше сьогодні на території Київської області було запроваджено режим надзвичайної ситуації.