Сергій Шахов, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n135374-koronavirus-vyyavyly-v-odnogo-z-narodnyh-deputativ.html

Ракурс

Народного депутата Сергія Шахова, члена групи «Довіра», заразився новим коронавірусом SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це сам Шахов сьогодні повідомив в коментарі виданню ТСН.

Раніше видання «Страна» повідомляло, що між народними депутатами поширюється довідка, у тексті якої вказано, що в Шахова, який проживає в Обухівському районі Київської області, нібито виявили COVID-19, проте народний обранець від госпіталізації відмовляється.

У коментарі цьому виданню Шахов факт виявлення у нього коронавірусу спростовував. Він заявляв, що викликав через підвищену температуру лікарів, проте запевняв, що в нього звичайна ГРВІ.

Про те, що Шахов інфікований коронавірусом, сьогодні також заявив один із членів парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Шахов був відсутнім на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні парламенту 17 березня.

Інформацію про інфікування одного з нардепів підтверджує також МОЗ.

За інформацією видання «Страна», Шахов у період з з 8 по 11 березня був у Франції. З того часу він з іншими народними обранцями контактував всього раз — 12 березня на засіданні комітету з екології.

Тоді на засіданні були присутні Зіновій Андрійович, Леся Василенко, Ігор Кривошеєв, Олександр Мариковський, Юлія Овчиннікова, Олександр Фельдман, Павло Якименко, Олег Бондаренко, Андрій Задорожний, Олена Кріворучкіна, Едуард Прощук.

Сам Шахов заявив, що на комітет «заїхав на п’ять хвилин, не цілувався, що не обнімався», але «з кимось вітався».

Нагадаємо, на початку березня через підозру на коронавірусізолювалинародного депутата із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Олега Волошина.