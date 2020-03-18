Шмыгаль призвал не выселять студентов из общежитий. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n135376-shmygal-prizval-rukovodstvo-vuzov-ne-vyselyat-studentov-iz-obschejitiy.html

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Денис Шмигаль, премьер-министр Украины, призвал вузы не выселять студентов из общежитий во время коронавирусного карантина.

Глава правительства отметил, что многим студентам негде остановиться в столице, кто-то живет на оккупированных территориях. Кроме того, студентам трудно будет добраться домой, потому что не ездят автобусы и не ходят поезда. Об этом 18 марта шла речь на заседании правительства, которое транслировалось на странице Кабинета министров в YouTube.

Многим из этих студентов никуда ехать, многие из них — с оккупированных территорий. Межобластное и междугородное сообщение остановлено, поэтому настоятельно прошу, рекомендую руководителям вузов не выселять студентов из общежитий, — отметил Шмыгаль.

По его словам, Министерству образования и науки поручат провести соответствующую работу с руководством учебных заведений.

Тем временем в отдельных киевских ВУЗах с 11 марта появлялись объявления в которых отмечается, что КГГА обязала всех студентов, проживающих в общежитиях столицы, покинуть свои комнаты и отправиться домой.

Напомним, 17 марта первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что руководители учебных заведений столицы уже получили поручение студентов из киевских общежитий отправить домой на время коронавирусного карантина. Отмечалось, что доступ к общежитиям в столице также ограничат.