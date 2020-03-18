Шмигаль закликав не виселяти студентів із гуртожитків. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n135376-shmygal-zaklykav-kerivnyctvo-vnz-ne-vyselyaty-studentiv-iz-gurtojytkiv.html

Ракурс

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, закликав виші не виселяти студентів з гуртожитків підчас коронавірусного карантину.

Глава уряду відзначив, що багатьом студентам немає де зупинитися в столиці, дехто мешкає на окупованих територіях. Крім того, студентам важко буде дістатися додому, бо не їздять автобуси та не курсують потяги. Про це 18 березня йшлося на засіданні уряду, яке транслювалося на сторінці Кабінету міністрів в YouTube.

Багатьом з цих студентів нікуди їхати, багато з них-з окупованих територій. Міжобласне і міжміське сполучення зупинено, тому настійно прошу, рекомендую керівникам вузів не виселяти студентів з гуртожитків, — зазначив Шмигаль.

За його словами, Міністерству освіти і науки доручать провести відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів.

Тим часом в окремих київських ВУЗах з 11 березня з’являлися оголошення в яких зазначається, що КМДА зобов’язала всіх студентів, які проживають в гуртожитках столиці, покинути свої кімнати та відправитися додому.

Нагадаємо, 17 березня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що керівники начальних закладів столиці вже отримали доручення студентів з київських гуртожитків відправити додому на час коронавірусного карантину. Зазначалося, що доступ до гуртожитків у столиці також обмежать.