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Уряд скасував санкції щодо іноземців за порушення міграційного режиму у зв’язку із карантином, фото — Pixabay

Кабмін скасував санкції щодо іноземців за порушення міграційного режиму у зв’язку із карантином

18 бер 2020, 13:57
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Коронавірусні антиепідемічні заходи уряду стосуються й міграційної політики країни. Кабінет міністрів на засіданні 18 березня тимчасово скасував санкції щодо іноземців за порушення міграційного режиму у зв’язку із карантином.

Це питання на уряді ініціював міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляється у трансляції із засідання уряду. Він попросив Кабмін проголосувати за постанову, яка надає можливість іноземцям та особам без громадянства у 30-денний строк після завершення карантину звернутися до міграційної служби і вирішити свої питання.

Аваков розповів, що законність перебування таких категорій осіб на території України залежить від вчасного оформлення документів. А під час особливого періоду карантину ці люди не зможуть вчасно звернутися до Державної міграційної служби і оформити адмінпосвідки.

У постанові, яку ухвалив Кабмін сьогодні, йдеться про те, що у 30-денний термін після завершення карантину, до таких іноземців та осіб без громадянства не застосовуватимуть заходи адміністративного впливу.

«Ракурс» сьогодні повідомляв, що в Україні призупинили весняний призов на строкову військову службу.

Джерело: Ракурс


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