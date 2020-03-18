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Ракурс
Правительство отменило санкции в отношении иностранцев за нарушение миграционного режима в связи с карантином, фото — Pixabay

Кабмин отменил санкции в отношении иностранцев за нарушение миграционного режима в связи с карантином

18 мар 2020, 13:57
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Коронавирусные антиэпидемические меры правительства касаются и миграционной политики страны. Кабинет министров на заседании 18 марта временно отменил санкции в отношении иностранцев за нарушение миграционного режима в связи с карантином.

Этот вопрос на правительстве инициировал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается в трансляции заседания Кабмина. Он попросил правительство проголосовать за постановление, которое предоставляет возможность иностранцам и лицам без гражданства в 30-дневный срок после завершения карантина обратиться в миграционную службу и решить свои вопросы.

Аваков рассказал, что законность пребывания таких категорий лиц на территории Украины зависит от своевременного оформления документов. А во время особого периода карантина эти люди не смогут вовремя обратиться в Государственную миграционную службу и оформить админудостоверения.

В постановлении, которое принял Кабмин сегодня, говорится, что в 30-дневный срок после завершения карантина, к таким иностранцам и лицам без гражданства не будут применять меры административного воздействия.

«Ракурс» сегодня сообщал, что в Украине приостановили весенний призыв на срочную военную службу.

Источник: Ракурс


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