Коронавирус в Черновцах: на врачей завели дело из-за смерти многодетной материhttps://racurs.ua/n135389-koronavirus-v-chernovcah-na-vrachey-zaveli-delo-iz-za-smerti-mnogodetnoy-materi.htmlРакурс
Китайский коронавирус стал причиной смерти уже двух человек в Украине. Один из летальных случаев был зафиксирован 16 марта в Черновицкой области. Умерла 33-летняя женщина. Врачи подтвердили инфицирование коронавирусом только после ее смерти.
Позже из-за смерти женщины в Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли информацию по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Об этом сообщили в полиции Черновицкой области, передает «Укринформ».
Отмечается, что во время мониторинга интернета полицейские обнаружили в сети письмо матери погибшей, которая обвиняет врачей в профессиональной халатности. Уголовное производство было открыто на основе этих заявлений.
Отметим, женщина умерла 16 марта. Тогда сообщалось, что у нее было подозрение на коронавирус, однако смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. На следующий день в Минздраве официально подтвердили, что женщина была инфицирована COVID-19. У нее осталось три ребенка.
Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился народный депутат Украины Сергей Шахов. Позже он записал видеоролик, в котором рассказал о своем состоянии здоровья, а также о симптомах заболевания и тестировании на коронавирус.