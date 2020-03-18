В Черновцах умерла больная коронавирусом — против врачей открыли производство. Фото: Рixabay

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Китайский коронавирус стал причиной смерти уже двух человек в Украине. Один из летальных случаев был зафиксирован 16 марта в Черновицкой области. Умерла 33-летняя женщина. Врачи подтвердили инфицирование коронавирусом только после ее смерти.

Позже из-за смерти женщины в Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли информацию по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Об этом сообщили в полиции Черновицкой области, передает «Укринформ».

Отмечается, что во время мониторинга интернета полицейские обнаружили в сети письмо матери погибшей, которая обвиняет врачей в профессиональной халатности. Уголовное производство было открыто на основе этих заявлений.

Отметим, женщина умерла 16 марта. Тогда сообщалось, что у нее было подозрение на коронавирус, однако смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции. На следующий день в Минздраве официально подтвердили, что женщина была инфицирована COVID-19. У нее осталось три ребенка.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразился народный депутат Украины Сергей Шахов. Позже он записал видеоролик, в котором рассказал о своем состоянии здоровья, а также о симптомах заболевания и тестировании на коронавирус.