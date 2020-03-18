ВАКС обрав колишньому народному депутату України запобіжний захід. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n135395-antykorupciynyy-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-nardepu-yakyy-otrymav-nezakonnu-kompensaciu-za-jytlo.html

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Вищий антикорупційний суд обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у виді застави у розмірі 546 тис. 520 грн.

Колишній нардеп підозрюється у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він, та інший екс-нардеп, незаконно отримали компенсацію на витрати за винайм номерів у готелі. Про це 18 березня повідомляє «Судова влада України».

Суд поклав на колишнього парламентаря низку обов’язків. Підозрюваний зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками. Крім того, депутата зобов’язали здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон. Термін дії обов’язків — до 12 травня.

За інформацією видання «Слово і діло», йдеться про колишнього народного депутата від «Народного фронту» Андрія Левуса. Зазначається, що екс-нардеп має у спільній власності квартиру у столиці. При цьому політик отримав в якості компенсації майже 544 тис. грн для винайму номеру у готелі «Київ» у зв’язку з начебто відсутністю власного столичного житла.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд України оштрафував народного депутата від фракції «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького за те, що той не з’явився на допит в якості свідка у справі про можливе одержання хабара нардепами за бойкот ініціативи про ліквідацію авторизованих майданчиків.