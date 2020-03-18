В Україні зростає кількість випадків інфікування новим коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135394-koronavirus-v-ukrayini-u-kyievi-z-pidozrou-na-covid-19-gospitalizuvaly-viyskovogo-pensionera.html

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У Києві з підозрою на новий коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували військового пенсіонера.

Один із двох експрес-тестів показав наявність у нього нового коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил Збройних сил України.

Пенсіонер перебуває у Головному військовому клінічному госпіталі в Києві, ізольованим у спеціальному боксі. Взяті у нього біологічні зразки направлено до Київського міського лабораторного центру для підтвердження діагнозу. Результати надійдуть протягом трьох робочих днів.

До медиків пенсіонер звернувся вчора в другій половині дня зі скаргами на стан здоров’я. Він також повідомив, що контактував зі своїм другом, у якого начебто було гостре респіраторне захворювання. За словами пенсіонера, до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають закордоном.

Стан пенсіонера стабільний, йому надається симптоматичне лікування. Встановлюється коло осіб, з якими він міг контактувати.

Нагадаємо, у світі кількість виявлених випадків інфікування вже перевищила 200 тис., понад 8,2 тис. людей померли.