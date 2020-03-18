Коронавірус в Україні: у Києві з підозрою на COVID-19 госпіталізували військового пенсіонераhttps://racurs.ua/ua/n135394-koronavirus-v-ukrayini-u-kyievi-z-pidozrou-na-covid-19-gospitalizuvaly-viyskovogo-pensionera.htmlРакурс
У Києві з підозрою на новий коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували військового пенсіонера.
Один із двох експрес-тестів показав наявність у нього нового коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил Збройних сил України.
Пенсіонер перебуває у Головному військовому клінічному госпіталі в Києві, ізольованим у спеціальному боксі. Взяті у нього біологічні зразки направлено до Київського міського лабораторного центру для підтвердження діагнозу. Результати надійдуть протягом трьох робочих днів.
До медиків пенсіонер звернувся вчора в другій половині дня зі скаргами на стан здоров’я. Він також повідомив, що контактував зі своїм другом, у якого начебто було гостре респіраторне захворювання. За словами пенсіонера, до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають закордоном.
Стан пенсіонера стабільний, йому надається симптоматичне лікування. Встановлюється коло осіб, з якими він міг контактувати.
Нагадаємо, у світі кількість виявлених випадків інфікування вже перевищила 200 тис., понад 8,2 тис. людей померли.