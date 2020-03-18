Євробачення у Роттердамі через коронавірус перенесли на 2021 рік, фото — Eurovisionworld

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Ракурс

Євробачення 2020 перенесли на 2021 рік. Пісенний конкурс, який проводить Європейська спілки мовників, у цьому році в Роттердамі не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Про таке рішення повідомив керівник оргкомітету цьогорічного Євробачення Йон Ола Санд у спеціальному зверненні.

Європейська спілка мовників ухвалила важке рішення не продовжувати організацію конкурсу у цьому році. Здоров’я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення, — йдеться у його заяві.

Організатори вивчали багато альтернативних варіантів, щоб домогтися продовження пісенного конкурсу Євробачення, але вирішили повністю відтермінувати подію.

Усі зацікавлені особи і місто Роттердам продовжать згодом переговори щодо прийому пісенного конкурсу Євробачення у 2021 році і з’ясують, чи зможе Роттердам прийняти його.

Раніше припускали, що конкурс може відбудеться, але в порожньому залі у прямому ефірі, або ж кожен з представників-вокалістів виступить у своїй країні по відеозв’язку. У Нідерландах занепокоєні ситуацією із поширенням коронавірусу, оскільки Євробачення може залишитися без туристів. Конкурс мав відбутися в Роттердамі наприкінці травня. Під час подібних шоу збираються десятки тисяч людей, тому через масове скупчення людей існує загроза заразитися глядачам, артистам та організаторам.

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