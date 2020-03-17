Коронавірус і спорт: UEFA переніс Євро-2020 на літо 2021 року, фото — Укрінформ

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Євро-2020 відтерміновують. Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) переніс Чемпіонат Європи з футболу 2020 року на літо 2021 року через коронавірус.

Про це повідомив офіційний Твіттер футбольного союзу Норвегії за підсумками відео-конференції УЄФА з 55 асоціаціями-членами.

На ній обговорили рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на червень 2021 року. Офіційні джерела UEFA поки не повідомляють про таке рішення, адже відеочат поки триває. Норвежці написали, що Євро відбудеться 11 червня — 11 липня 2021 року.

У фінальну частину Євро-2020 пробилася і збірна України. Команда Андрія Шевченка зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги націй.

На ідеї з перенесенням Євро-2020 наполягав президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравина. Учора Федерація футболу Румунії звернулася до УЄФА з проханням взагалі скасувати континентальну першість. Раніше УЄФА розглядав варіант з перенесенням чемпіонату Європи на грудень.

Відзначимо, що для перенесення Євро на рік вперед УЄФА доведеться домовитися з ФІФА, який влітку 2021 роки планує проводити клубний чемпіонат світу. На відео-конференції також буде обговорюватися питання і про проведення плей-офф Ліги чемпіонів і Ліги Європи цього сезону, адже єврокубки наразі припинені.

УЄФА розглядає варіант, при якому Ліга чемпіонів та Ліга Європи на етапах півфіналів і фіналів можуть бути дограні впродовж чотирьох днів у Стамбулі і Гданську відповідно.

Крім того, сьогодні UEFA планує визнати чемпіонами ліг нинішніх лідерів турнірних таблиць, які очолюють чемпіонати на момент можливого їхнього припинення. Таке рішення зачепить й Україну: «Шахтар» визнають чемпіоном і він прямо потрапить в груповий етап Ліги чемпіонів, «Зоря» стане срібним призером й зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів, а «Динамо» потрапить в груповий турнір Ліги Європи.