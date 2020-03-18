Нардеп Юрчишин заявив про самоізоляцію. Фото: «Голос»

https://racurs.ua/ua/n135392-koronavirus-v-radi-nardep-urchyshyn-yakyy-kontaktuvav-z-shahovym-zayavyv-pro-samoizolyaciu.html

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Коронавірус у Верховній Раді був підтверджений у народного депутата Сергія Шахова. Він 11 березня повернувся з-за кордону, проте не відправився на самоізоляцію, а продовжив ходити до Ради і на ефіри на телеканали.

Після підтвердження інфікування у Шахова народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Юрчишин заявив про самоізоляцію, адже 12 і 13 березня він був на ефірах телеканалів разом з хворим колегою. Про це Юрчишин написав на своїй сторінці в Facebook.

Народний депутат також звинуватив Шахова в безвідповідальності, адже після поїздки за кордон він не самоізолювався.

Але колег не обирають, обираєте їх ви, шановні виборці, — зазначив Юрчишин.

Нардеп від «Голосу» додав, що почуває себе добре, симптомів коронавірусу у нього немає, але він має намір перебувати на карантині до 23 березня — саме до цього часу вірус може проявитися. Юрчишин додав, що готовий до будь-яких дій, які гарантуватимуть безпеку оточуючих.

Окрім того, самоізолюються всі депутати від фракції «Голос», які контактували з Шаховим. Про це йдеться в заяві фракції. Народні депутати працюватимуть дистанційно.

Також пішли на самоізоляцію всі депутати з комітету з екології, в якому перебував Шахов. Це «слуги» Зіновій Андрійович, Ігор Кривошеєв, Олександр Мариковський, Юлія Овчиннікова, Павло Якименко, Олег Бондаренко, Андрій Задорожній, Олена Криворучкіна, Едуард Прощук, нардеп від «Голосу» Леся Василенко та від ОПЗЖ — Олександр Фельдман.

Окрім того, до самоізоляції вдасться Арсеній Пушкаренко зі «Слуги народу». Він так само, як і Юрчишин, ходив з Шаховим на ефіри.

Як повідомлялося, медики проводитимуть дезінфекцію Верховної Ради після того, як стало відомо про інфікування Шахова. Нардеп зараз перебуває в ізоляції, а медики встановлюють тих, з ким він спілкувався.