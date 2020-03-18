Нардеп Юрчишин заявил о самоизоляции. Фото: «Голос»

https://racurs.ua/n135392-koronavirus-v-rade-kontaktirovavshiy-s-shahovym-nardep-urchishin-zayavil-o-samoizolyacii.html

Ракурс

Коронавирус в Верховной Раде был подтвержден у народного депутата Сергея Шахова. Он 11 марта вернулся из-за границы, однако не отправился на самоизоляцию, а продолжил ходить в Раду и на эфиры на телеканалы.

После подтверждения инфицирования у Шахова народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил о самоизоляции, ведь 12 и 13 марта он был на эфирах телеканалов вместе с заболевшим коллегой. Об этом Юрчишин написал на своей странице в Facebook.

Народный депутат также обвинил Шахова в безответственности, ведь после поездки за границу он не самоизолировался.

Но коллег не выбирают, выбираете их вы, уважаемые избиратели, — отметил Юрчишин.

Нардеп от «Голоса» добавил, что чувствует себя хорошо, симптомов коронавируса у него нет, но он намерен находиться на карантине до 23 марта — именно до этого времени вирус может проявиться. Юрчишин добавил, что готов к любым действиям, которые будут гарантировать безопасность окружающих.

Кроме того, к самоизоляции прибегнут все депутаты от фракции «Голос», которые контактировали с Шаховым. Об этом говорится в заявлении фракции. Народные депутаты будут работать в удаленном режиме.

Как сообщалось, медики будут проводить дезинфекцию Верховной Рады после того, как стало известно об инфицировании Шахова. Нардеп сейчас находится в изоляции, а медики устанавливают тех, с кем он общался.