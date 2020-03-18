Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Блокирование железнодорожного движения в Фастове. Фото: Нацполиция

Требовали восстановить движение электричек: на Киевщине десятки граждан блокировали движение поездов (ФОТО)

18 мар 2020, 16:16
999

Движение железнодорожного транспорта 18 марта блокировали в Киевской области.

На станции «Фастов» почти 50 граждан ходили по путям и не пропускали поезда. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в страны вируса COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые провели разъяснительную работу с митингующими. Впоследствии, после профилактической беседы, людей доставили в пункт назначения автотранспортом. Соответствующее решение принял горсовет Фастова.

Полиция Киевщины призывает граждан отнестись с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил эпид-режима и не подвергать себя и окружающих опасности, — отметили в полиции.

Блокирование железнодорожного движения в Фастове. Фото: Нацполиция

Блокирование железнодорожного движения в Фастове. Фото: Нацполиция

Напомним, 16 марта Кабинет министров Украины запретил междугородние перевозки и массовые мероприятия по всей Украине. С 18 марта 2020 года до отдельного решения правительства в Украине запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений: пригородном, городском, региональном и дальнем.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше