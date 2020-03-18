Блокирование железнодорожного движения в Фастове. Фото: Нацполиция

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Движение железнодорожного транспорта 18 марта блокировали в Киевской области.

На станции «Фастов» почти 50 граждан ходили по путям и не пропускали поезда. Люди были возмущены и требовали восстановить движение электропоездов, которое было прекращено на основании решения Кабинета министров Украины в связи с предотвращением распространения в страны вируса COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые провели разъяснительную работу с митингующими. Впоследствии, после профилактической беседы, людей доставили в пункт назначения автотранспортом. Соответствующее решение принял горсовет Фастова.

Полиция Киевщины призывает граждан отнестись с пониманием к временным ограничениям, не совершать противоправных действий, придерживаться строгих правил эпид-режима и не подвергать себя и окружающих опасности, — отметили в полиции.

Напомним, 16 марта Кабинет министров Украины запретил междугородние перевозки и массовые мероприятия по всей Украине. С 18 марта 2020 года до отдельного решения правительства в Украине запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений: пригородном, городском, региональном и дальнем.