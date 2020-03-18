COVID-19: Красный Крест направит помощь Украине, его президент прилетит на Донбасс, фото — Pixabay

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Ракурс

Пандемия коронавируса и беспомощность так называемой власти на оккупированных территориях Украины побуждает Международный комитет Красного Креста обратить внимание на противодействие инфекции.

Президент этой организации Петер Маурер лично приедет в Украину и на Донбасс, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией. Визит состоится, по возможности, в ближайшее время, сообщила пресс-служба президента Украины.

Зеленский провел 18 марта телефонный разговор с Маурером. Президент комитета Красного Креста пообещал Киеву поставки медицинского оборудования и медикаментов.

Собеседники договорились о важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе — по результатам заседания трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 марта, — говорится в сообщении Банковой.

Сегодня также стало известно, что Всемирная организация здравоохранения передала второй набор реагентов в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины для диагностики образцов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook. Набор рассчитан на 5 тыс. реакций, чего достаточно для диагностики более 1,6 тыс. чел.

«Ракурс» сообщал, что ситуация с коронавирусом в ОРДЛО непонятна. Правозащитники сообщают о вспышке пневмонии и отсутствии тестов на COVID-19 на оккупированных регионах Донбасса и в Крыму. Украинский омбудсмен попросила международные организации помочь этим регионам.