COVID-19: Червоний Хрест надішле допомогу Україні, його президент прилетить на Донбас, фото — Pixabay

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Ракурс

Пандемія коронавірусу і безпорадність так званої влади на окупованих територіях України спонукає Міжнародний комітет Червоного Хреста звернути увагу на протидію інфекції.

Президент цієї організації Петер Маурер особисто приїде в Україну та на Донбас, щоб особисто ознайомитися із гуманітарною ситуацією. Візит відбудеться, за можливості, найближчим часом, повідомила прес-служба президента України.

Зеленський провів 18 березня телефонну розмову з Маурером. Президент комітету Червоного Хреста пообіцяв Києву й постачання медичного обладнання та медикаментів.

Співрозмовники дійшли згоди щодо важливості забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць примусового перебування утримуваних осіб на Донбасі, в Криму та на території Російської Федерації, серед іншого — за результатами засідання тристоронньої контактної групи, яке відбулося 11 березня, — йдеться у повідомленні Банкової.

Сьогодні також стало відомо, що Всесвітня організація охорони здоров’я передала другий набір реагентів у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров’я України для діагностики зразків на COVID-19. Про це повідомляє прес-служба ЦГЗ у Facebook. Набір розрахований на 5 тис. реакцій, чого достатньо для діагностування понад 1,6 тис. чол.

«Ракурс» повідомляв, що ситуація з коронавірусом в ОРДЛО незрозуміла. Правозахисники повідомляють про спалах пневмонії і відсутність тестів на COVID-19 в окупованих регіонах Донбасу та в Криму. Український омбудсмен попросила міжнародні організації допомогти цим регіонам.