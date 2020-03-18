Блокування залізничного руху в Фастові. ФОТО: Нацполіція

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Рух залізничного транспорту 18 березня блокували у Київській області.

На станції «Фастів» майже 50 громадян ходили по коліях та не пропускали потяги. Люди були обурені та вимагали відновити рух електропотягів, який був припинений на підставі рішення Кабінету міністрів України у зв’язку з запобіганням поширення в країни вірусу COVID-19. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

На місце події прибули правоохоронці, які провели роз’яснювальну роботу з мітингувальниками. Згодом, після профілактичної бесіди, людей доправили до пункту призначення автотранспортом. Відповідне рішення ухвалила міськрада Фастова.

Поліція Київщини закликає громадян віднестися з порозумінням до тимчасових обмежень, не вчиняти протиправних дій, дотримуватися суворих правил епід-режиму і не наражати себе та оточуючих на небезпеку, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 16 березня Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні. З 18 березня 2020 року до окремого рішення уряду в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень: приміському, міському, регіональному та далекому.