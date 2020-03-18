Коронавирус в Раде: парламент дезинфицируют после подтверждения COVID-19 у нардепа Шахова

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Ракурс

Коронавирус выгонять из здания Верховной Рады. Медики будут проводить дезинфекцию в парламенте.

Как сообщил сайт Рады, сотрудники Министерства здравоохранения 18 марта прибыли в здание, чтобы провести необходимые действия.

Аппарат Верховной Рады Украины вместе с Министерством здравоохранения Украины принимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом, — говорится в официозе Рады.

Такие экстренные действия вызвала информация об обнаружении коронавируса у одного из народных депутатов. Официальные лица пока не называют его имени, хотя сам нардеп Сергей Шахов сегодня подтвердил, что прошел положительный тест на COVID-19.

На сайте Рады также сообщили сегодня, что Шахов пропустил заседание согласительного совета депутатских фракций 16 марта и внеочередное заседание Верховной Рады Украины 17 марта.

Медики проводят необходимые исследования и эпидемическое расследование, устанавливаются все лица, контактировавшие с ним, чтобы провести необходимые тесты, а Шахов находится в самоизоляции.

Дополнительно медики обработают комитеты, в работе которых принимал участие политик.

Напомним, что Рада вчера изменила календарный план работы и ушла на карантин — работать в комитетах, отменив пленарные заседания.