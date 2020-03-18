Раду дезінфікують після підтвердження COVID-19 у нардепа Шахова

https://racurs.ua/ua/n135384-radu-dezinfikuut-pislya-pidtverdjennya-covid-19-u-nardepa-shahova.html

Ракурс

Коронавірус виганятимуть з будівлі Верховної Ради. Медики проводитимуть дезінфекцію у парламенті.

Як повідомив сайт Ради, співробітники Міністерства охорони здоров’я 18 березня прибули до будівлі, щоб провести необхідні дії.

Апарат Верховної Ради України у координації з Міністерством охорони здоров’я України вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом, — йдеться в офіціозі Ради.

Такі екстрені дії спричинила інформація про виявлення коронавірусу в одного із народних депутатів. Офіційні особи поки не називають його імені, хоча сам нардеп Сергій Шахов сьогодні підтвердив, що пройшов позитивний тест на COVID-19.

На сайті Ради також повідомили сьогодні, що Шахов пропустив засідання погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня і позачергове засідання Верховної Ради України 17 березня.

Медики проводять необхідні дослідження та епідемічне розслідування, встановлюються всі особи, які контактували з ним, щоб провести необхідні тести, а Шахов перебуває у самоізоляції.

Додатково медики оброблять приміщення у комітетах, в роботі яких брав участь політик.

Нагадаємо, що Рада вчора змінила календарний план роботи і пішла на карантин — працювати у комітетах, скасувавши пленарні засідання.