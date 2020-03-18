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Ракурс
причетний до МОЗ активіст оголосив про пошук волонтерів, а потім передумав. Фото: Facebook

Боротьба з коронавірусом: причетний до МОЗ активіст оголосив про пошук волонтерів, а потім передумав (ФОТО)

18 бер 2020, 15:25
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Коронавірус SARS-CoV-2 поширюється Україною. Надзвичайну ситуацію через інфікування громадян оголосили вже три області — Чернівецька, Житомирська та Київська. При цьому причетний до Міністерства охорони здоров’я України громадський активіст Євген Гончар напередодні оголосив про пошук добровольців для боротьби з поширенням коронавірусу.

Відповідний допис Гончара, котрий на сайті МОЗ вказаний як секретар Громадської ради, був розміщений на його сторінці в Facebook разом із письмовою онлайн-формою, яку мали заповнити потенційні волонтери.

Причетний до МОЗ активіст оголосив про пошук волонтерів. Скріншот: сторінка в Facebook Євгена Гончара

У пості «найкращим кандидатам» обіцяли видати костюми біозахисту і можливість зробити селфі в них, а також попереджали, що доведеться мало спати.

Однак сьогодні вранці допис зі сторінки Гончара зник, хоча мережею вже встигли поширитися повідомлення зі скріншотами його посту. Що саме це було — недолугий жарт чи реальна необдумана пропозиція, наразі невідомо. Коментарів від МОЗ поки що не надходило.

Причетний до МОЗ активіст оголосив про пошук волонтерів. Скріншот: сторінка в Facebook Євгена Гончара

Скріншот: сайт МОЗ

Станом на сьогодні, 18 березня, коронавірус в Україні офіційно підтвердили у 14 пацієнтів, зафіксовано два летальні випадки — у Чернівецькій та Житомирській областях.

По всій Україні оголошено карантин для запобігання поширенню коронавірусу, а в трьох областях запроваджено режим НС. Через закриття метро в Києві сьогодні утворився транспортний колапс: столицю паралізували затори, у багатьох маршрутках обмеження щодо кількості пасажирів (не більше 10 і виключно в медичних масках) не виконуються — пасажирів значно більше і далеко не всі носять захисні засоби.

Джерело: Ракурс


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