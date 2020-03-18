Евровидение в Роттердаме из-за коронавируса перенесли на 2021 год, фото — Eurovisionworld

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Ракурс

Евровидение 2020 перенесли на 2021 год. Конкурс, который проводит Европейский союз вещателей, в этом году в Роттердаме не состоится из-за пандемии коронавируса.

О таком решении сообщил руководитель оргкомитета Евровидения Йон Ола Санд в специальном обращении.

Европейский союз вещателей принял трудное решение не продлевать организацию конкурса в этом году. Здоровье артистов, персонала и посетителей, а также ситуация в Нидерландах и в Европе привели к такому решению, — говорится в его заявлении.

Организаторы изучали много альтернативных вариантов, чтобы добиться продолжения песенного конкурса Евровидение, но решили полностью отсрочить событие.

Все заинтересованные лица и город Роттердам продолжат впоследствии переговоры о приеме песенного конкурса Евровидение в 2021 году и выяснят, сможет ли Роттердам принять его.

Ранее предполагали, что конкурс может пройти, но в пустом зале в прямом эфире, или же каждый из представителей выступит в своей стране по видеосвязи. В Нидерландах были обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса, поскольку Евровидение может остаться без туристов.

Конкурс должен был состояться в Роттердаме в конце мая. Во время подобных шоу собираются десятки тысяч людей, поэтому из-за массового скопления людей существует угроза заразиться зрителям, артистам и организаторам.

Украинский нацотбор выиграла в этом году группа Go_A. Вчера UEFA перенес Евро-2020 на лето 2021 года из-за коронавируса.