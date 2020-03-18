Коронавирус в Украине: в Киеве с подозрением на COVID-19 госпитализировали военного пенсионера

В Украине растет количество случаев инфицирования новым коронавирусом

https://racurs.ua/n135394-koronavirus-v-ukraine-v-kieve-s-podozreniem-na-covid-19-gospitalizirovali-voennogo-pensionera.html

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В Киеве с подозрением на новый коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали военного пенсионера.

Один из двух экспресс-тестов показал наличие у него нового коронавируса SARS-CoV-2, которій приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Пенсионер находится в Главном военном клиническом госпитале в Киеве, изолированным в специальном боксе. Взятые у него биологические образцы направлены в Киевский городской лабораторный центр для подтверждения диагноза. Результаты поступят в течение трех рабочих дней.

К медикам пенсионер обратился вчера во второй половине дня с жалобами на состояние здоровья. Он также сообщил, что контактировал со своим другом, у которого якобі бы было острое респираторное заболевание. По словам пенсионера, к его другу недавно приезжали дети, проживающие за рубежом.

Состояние пенсионера стабильное, ему предоставляется симптоматическое лечение. Устанавливается круг лиц, с которыми он мог контактировать.

Напомним, в мире количество обнаруженных случаев инфицирования уже превысило 200 тыс., более 8,2 тыс. человек умерли.