ВАКС избрал бывшему народному депутату Украины меру пресечения. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n135395-antikorrupcionnyy-sud-izbral-meru-presecheniya-eks-nardepu-kotoryy-poluchil-nezakonnuu.html

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Высший антикоррупционный суд избрал бывшему народному депутату меру пресечения в виде залога в размере 546 тыс. 520 грн.

Бывший нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он и другой экс-нардеп, незаконно получили компенсацию на расходы за наем номеров в отеле. Об этом 18 марта сообщает «Судебная власть Украины».

Суд возложил на бывшего парламентария ряд обязанностей. Подозреваемый обязан сообщать об изменении своего местожительства и/или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями. Кроме того, депутата обязали сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей — до 12 мая.

По информации издания «Слово и дело», речь идет о бывшем народном депутате от «Народного фронта» Андрее Левусе. Отмечается, что экс-нардеп имеет в общей собственности квартиру в столице. При этом политик получил в качестве компенсации почти 544 тыс. грн для найма номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины оштрафовал народного депутата от фракции «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого за то, что тот не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном получении взятки нардепами за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.