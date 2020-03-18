Викрадення екс-судді Вищого госпсуду попередила СБУ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n135414-sbu-pidozruie-kolyshnogo-glavu-dai-u-vykradenni-eks-suddi-vyschogo-gospsudu-foto-video.html

Ракурс

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що попередила викрадення судді у відставці Вищого господарського суду в середу, 18 березня.

За даними слідства, викрадення планувалося з метою отримання викупу. В організації злочину правоохоронці підозрюють колишнього начальника Олександрійського ДАІ УМВС в Кіровоградській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У Службі безпеки заявляють, що екс-начальник ДАІ шукав спільника в середовищі кримінальних кіл Кіровоградської області і хотів, щоб той викрав суддю в Києві та утримував у київському гаражі.

Сам же організатор шляхом шантажу і залякування хотів змусити дружину потерпілого — секретаря Верховного суду України — заплатити 300 тис. дол. викупу. Гроші жінка мала б передати через його спільника.

Повідомляється, що правоохоронці провели в Києві імітацію викрадення, а підозрюваного в замовленні злочину затримали на одній з автозаправок в Кіровоградській області після отримання обумовленого викупу.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше в Одесі троє невідомих чоловіків викрали 30-річну жінку і протягом години утримували її в автомобілі. У скоєнні даного злочину підозрюються поліцейські, які вимагали у жінки гроші.