Одеських поліцейських підозрюють у викраденні жінки. Фото: ТСН

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В Одесі троє невідомих чоловіків викрали 30-річну жінку і протягом години утримували її в автомобілі. У скоєнні даного злочину підозрюються поліцейські, які вимагали у жінки гроші.

Жінка повідомила про інцидент в Нацполцію Одеської області, пише прес-служба відомства.

Жінка була викрадена пізно ввечері. Троє чоловіків схопили її прямо на вулиці і запхали в автомобіль Toyota Camry. Руки своєї жертви вимагачі скували кайданками, а рот заклеїли скотчем, повідомляє «Думська».

Поліцейські стали стверджувати, що одеситка торгує наркотиками і повинна у якості відкупу заплатити їм 10 тис. дол. В іншому випадку копи погрожували жінці тюремним ув’язненням.

Однак одеситка проявила стійкість і не стала навіть говорити на цю тему з вимагачами. Після години безуспішних спроб вимагання поліцейські висадили жінку з автомобіля і поїхали.

Після звернення жінки в поліцію правоохоронці швидко розшукали та затримали «перевертнів у погонах». За даним фактом відкрито кримінальне провадження, ведеться службове розслідування.