Олексій Гончарук. Фото: PressReader

https://racurs.ua/ua/n134844-goncharuk-pislya-vidstavky-poletiv-na-vidpochynok-z-eks-merom-irpenya-jurnalist-foto-video.html

Ракурс

Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після відставки вирішив покинути Україну. Екс-глава уряду полетів на відпочинок.

У літаку з Гончаруком летів журналіст, якому вдалося зробити фото «туриста», пише LIGA.net.

У розмові з журналістом Гончарук повідомив, що вирішив собі влаштувати відпустку і летить на відпочинок. А ось на питання про Кабмін він відповідати не побажав і запропонував на цю тему поговорити після відпустки.

Літак, на якому був помічений Гончарук, прямував до Португалії. Необхідно відзначити, що колишній чиновник летів економ-класом.

Якщо уважно придивитися, то на фото можна побачити, що компанію Гончаруку склав колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Перед відльотом Гончарук опублікував у Facebook відеозвернення, у якому подякував своїй команді, з якою працював останні півроку. Також екс-прем'єр-міністр заявив, що має намір рухатися далі, щоб реалізувати все задумане.