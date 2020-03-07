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Олексій Гончарук. Фото: PressReader

Гончарук після відставки полетів на відпочинок з екс-мером Ірпеня — журналіст (ФОТО, ВІДЕО)

7 бер 2020, 20:25
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Колишній прем'єр-міністр України Олексій Гончарук після відставки вирішив покинути Україну. Екс-глава уряду полетів на відпочинок.

У літаку з Гончаруком летів журналіст, якому вдалося зробити фото «туриста», пише LIGA.net.

Олексій Гончарук у літаку. Фото: LIGA.netУ розмові з журналістом Гончарук повідомив, що вирішив собі влаштувати відпустку і летить на відпочинок. А ось на питання про Кабмін він відповідати не побажав і запропонував на цю тему поговорити після відпустки.

Літак, на якому був помічений Гончарук, прямував до Португалії. Необхідно відзначити, що колишній чиновник летів економ-класом.

Олексій Гончарук у літаку. Фото: LIGA.netЯкщо уважно придивитися, то на фото можна побачити, що компанію Гончаруку склав колишній мер Ірпеня Володимир Карплюк.

Перед відльотом Гончарук опублікував у Facebook відеозвернення, у якому подякував своїй команді, з якою працював останні півроку. Також екс-прем'єр-міністр заявив, що має намір рухатися далі, щоб реалізувати все задумане.


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