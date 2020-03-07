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Через Керченський міст окупанти запустили електричку. Фото: BezFormata.Com

Через Керченський міст окупанти запустили «приміську» електричку (ФОТО)

7 бер 2020, 19:37
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Анексія Криму порушує положення міжнародного права, а будівництво Керченського мосту є незаконною. Проте, окупанти використовують міст для сполучення з анексованим півостровом, а сьогодні, 7 березня, запустили «приміську» електричку, яка буде здійснювати рейси з російської Анапи до Керчі і назад.

Про відкриття залізничного сполучення між містами повідомляє «Крим.Реалії».

Перевезеннями займається «Південна приміська пасажирська компанія» (ПППК), яка є дочірнім підприємством російської компанії «Гранд Сервіс Експрес».

Через Керченський міст окупанти запустили електричку. Фото: Крим.РеалііПоїздка з Керчі до Анапи займає дві години, а вартість проїзду становить 439 руб. Квитки можна придбати в касах вокзалів, а також на сайті ПППК.

Через Керченський міст окупанти запустили електричку. Фото: Крим.РеалііЕлектричка з понеділка по четвер буде здійснювати по два рейси на день в одному та іншому напрямку. У п’ятницю, суботу та неділю — по три рейси на день.


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