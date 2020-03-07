По Керченскому мосту оккупанты запустили электричку. Фото: BezFormata.Com

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Аннексия Крыма нарушает положения международного права, а строительство Керченского моста является незаконным. Тем не менее, оккупанты используют мост для сообщения с аннексированным полуостровом, а сегодня, 7 марта, запустили «пригородную» электричку, которая будет совершать рейсы из российской Анапы в Керчь и обратно.

Об открытии железнодорожного сообщения между городами сообщает «Крым.Реалии».

Перевозками занимается «Южная пригородная пассажирская компания» (ЮППК), которая является дочерним предприятием российской компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поездка из Керчи в Анапу занимает два часа, а стоимость проезда составляет 439 руб. Билеты можно приобрести в кассах вокзалов, а также на сайте ЮППК.

Электричка с понедельника по четверг будет осуществлять по два рейса в день в одном и другом направлении. В пятницу, субботу и воскресенье — по три рейса в день.