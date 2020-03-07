Алексей Гончарук. Фото: PressReader

https://racurs.ua/n134844-goncharuk-posle-otstavki-uletel-na-otdyh-s-eks-merom-irpenya-jurnalist-foto-video.html

Ракурс

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук после отставки решил покинуть Украину. Экс-глава правительства улетел на отдых.

В самолете с Гончаруком летел журналист, которому удалось сделать фото «туриста», пишет LIGA.net.

В разговоре с журналистом Гончарук сообщил, что решил себе устроить отпуск и летит на отдых. А вот на вопросы о Кабмине он отвечать не пожелал и предложил на эту тему поговорить после отпуска.

Самолет, на котором был замечен Гончарук, направлялся в Португалию. Необходимо отметить, что бывший чиновник летел эконом-классом.

Если внимательно присмотреться, то на фото можно увидеть, что компанию Гончаруку составил бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк.

Перед отлетом Гончарук опубликовал в Facebook видеообращение, в котором поблагодарил свою команду, с которой работал последние полгода. Также экс-премьер-министр заявил, что намерен двигаться дальше, чтобы реализовать все задуманное.