Одесских полицейских подозревают в похищении женщины. Фото: ТСН

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В Одессе трое неизвестных мужчин похитили 30-летнюю женщину и в течение часа удерживали ее в автомобиле. В совершении данного преступления подозреваются полицейские, которые вымогали у женщины деньги.

Женщина сообщила об инциденте в Нацполцию Одесской области, пишет пресс-служба ведомства.

Женщина была похищена поздним вечером. Трое мужчин схватили ее прямо на улице и запихнули в автомобиль Toyota Camry. Руки своей жертвы вымогатели сковали наручниками, а рот заклеили скотчем, сообщает «Думская».

Полицейские стали утверждать, что одесситка торгует наркотиками и должна в качестве откупа заплатить им 10 тыс. долл. В противном случае копы угрожали женщине тюремным заключением.

Однако одесситка проявила стойкость и не стала даже говорить на эту тему с вымогателями. После часа безуспешных попыток вымогательства полицейские высадили женщину из автомобиля и уехали.

После обращения женщины в полицию правоохранители быстро разыскали и задержали «оборотней в погонах». По данному факту открыто уголовное производство, ведется служебное расследование.