Похищение экс-судьи Высшего хозсуда предотвратила СБУ. Фото: Укринформ

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что пресекла похищение судьи в отставке Высшего хозяйственного суда в среду, 18 марта.

По данным следствия, похищение планировалось с целью получения выкупа. В организации преступления правоохранители подозревают бывшего начальника Александрийского ГАИ УМВД в Кировоградской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В Службе безопасности заявляют, что экс-начальник ГАИ искал сообщника в среде криминальных кругов Кировоградской области и хотел, чтобы тот похитил судью в Киеве и удерживал в киевском гараже.

Сам же организатор путем шантажа и запугивания хотел заставить жену пострадавшего — секретаря Верховного суда Украины — заплатить 300 тыс. долл. выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

Сообщается, что правоохранители провели в Киеве имитацию похищения, а подозреваемого в заказе преступления задержали на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа.

Отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее в Одессе трое неизвестных мужчин похитили 30-летнюю женщину и в течение часа удерживали ее в автомобиле. В совершении данного преступления подозреваются полицейские, которые вымогали у женщины деньги.