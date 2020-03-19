Киевское метро. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n135415-klichko-oproverg-informaciu-o-vozobnovlenii-raboty-metro-v-kieve-do-okonchaniya-karantina.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко официально опроверг появившуюся информацию о том, что киевские власти планируют частично возобновить работу метрополитена во время коронавирусного карантина. Кличко заявил, что люди, сделавшие подобное заявление, не являются ответственными за транспортную отрасль столицы.

Кличко подчеркнул, что заявление о возобновлении работы метро является сугубо личным мнением секретаря Киевского совета Владимира Прокопива, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева отметил, что в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но их пока еще не достаточно.

Отмену работы метро до 3 апреля Кличко назвал вынужденными мерами. Главной задачей столичных властей является предотвращение стремительного распространения инфекции, а лучшим способом борьбы с коронавирусом является ограничение социальных контактов.

Как ранее писал «Ракурс», Прокопив заявил, что киевские власти разрабатывают план спецмероприятий по запуску работы метро во время карантина, но с некоторыми ограничениями.