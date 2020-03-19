Кличко опроверг информацию о возобновлении работы метро в Киеве до окончания карантинаhttps://racurs.ua/n135415-klichko-oproverg-informaciu-o-vozobnovlenii-raboty-metro-v-kieve-do-okonchaniya-karantina.htmlРакурс
Мэр Киева Виталий Кличко официально опроверг появившуюся информацию о том, что киевские власти планируют частично возобновить работу метрополитена во время коронавирусного карантина. Кличко заявил, что люди, сделавшие подобное заявление, не являются ответственными за транспортную отрасль столицы.
Кличко подчеркнул, что заявление о возобновлении работы метро является сугубо личным мнением секретаря Киевского совета Владимира Прокопива, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Мэр Киева отметил, что в ситуации, когда временно не работает метро, городская власть создает дублирующие маршруты общественного наземного транспорта. Но их пока еще не достаточно.
Отмену работы метро до 3 апреля Кличко назвал вынужденными мерами. Главной задачей столичных властей является предотвращение стремительного распространения инфекции, а лучшим способом борьбы с коронавирусом является ограничение социальных контактов.
Как ранее писал «Ракурс», Прокопив заявил, что киевские власти разрабатывают план спецмероприятий по запуску работы метро во время карантина, но с некоторыми ограничениями.