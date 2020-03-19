Бригаду «скорой» отправили на карантин из-за обмана туристов. Фото: thumbor.my.ua

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Ракурс

В Херсоне бригада медиков «скорой помощи» попала на 14-дневный карантин из-за лжи безответственных туристов.

Медицинские работники теперь вынуждены находиться в обсервации. В среду, 18 марта, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающей в областном центре. Об этом 19 марта сообщил директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко в Facebook.

Оказалось, что люди скрыли информацию от диспетчера о том, что недавно пребыли из-за границы. Поэтому на вызов «скорая» выехала без средств повышенной защиты.

Обращаюсь к вам как главный врач области! Как один из тех людей, что сейчас прилагает все усилия в противодействии всемирном вируса! Будьте честными и правдиво отвечайте на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения. Призываю к ответственности за информацию, предоставляете, иначе некому будет выезжать на вызовы! Все бригады «скорой» окажутся на карантине, — отметил Короленко.

Напомним, в Украине уже зафиксированы 16 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. В Черновицкой области зарегистрировано 10 случаев инфицирования (один летальный), два — в Киевской области, два — в Киеве, один — в Донецкой области. Еще один летальный случай зафиксирован на Житомирщине.