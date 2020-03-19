Бригаду «швидкої» відправили на карантин через брехню туристів. Фото: thumbor.my.ua

https://racurs.ua/ua/n135421-u-hersoni-brygadu-shvydkoyi-vidpravyly-na-karantyn-cherez-brehnu-turystiv.html

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У Херсоні бригада медиків «швидкої допомоги» потрапила в 14-денний карантин через брехню безвідповідальних туристів.

Медичні працівники тепер змушені перебувати в обсервації. У середу, 18 березня, надійшов виклик із скаргами на високу температуру у членів родини, що проживає в обласному центрі. Про це 19 березня повідомив директор департаменту здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації Віктор Короленко у Facebook.

Виявилося, що люди приховали інформацію від диспетчера про те, що нещодавнього перебування за-за кордону. Тож на виклик «швидка» виїхала без засобів підвищеного захисту.

Звертаюсь до вас як головний лікар області! Як один з тих людей, що зараз докладає всіх зусиль у протидії всесвітньому вірусу! Будьте чесними та правдиво відповідайте на питання операторів екстреної швидкої допомоги під час спілкування. Закликаю до відповідальності за інформацію, що надаєте, інакше нікому буде виїжджати на виклики! Усі бригади «швидкої» опиняться на карантині, — зазначив Короленко.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксовано 16 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом COVID-19. У Чернівецькій області зареєстровано 10 випадків інфікування (один летальний), два — в Київській області, два — в Києві, один — у Донецькій області. Ще один летальний випадок зафіксовано на Житомирщині.