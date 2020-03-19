Коронавирус. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n135420-koronavirus-iz-za-pandemii-25-mln-chelovek-v-mire-riskuut-poteryat-rabotu-mejdunarodnaya.html

Ракурс

Коронавирус стал самым серьезным вызовом перед человечеством за последние годы. Помимо смертельной опасности, коронавирус уже нанес существенный урон мировой экономике. Кроме того, пандемия может привести к глобальной безработице.

Если правительстване будут вводить оперативные меры по защите работников в своих странах, то около 25 млн человек по всему миру могут потерять работу и остаться без средств на существование, сообщает Международная организация труда (ILO).

ILO призвала правительства всех стран принять срочные широкомасштабные и скоординированные меры по трем основным направлениям: защита работников, стимулирование экономики и занятости, а также поддержка рабочих мест и доходов.

Эти меры включают в себя расширение социальной защиты, обязательный оплачиваемый отпуск на время карантина и введение налоговых льгот для бизнеса.

Если страны будут вести ответственную скоординированную политику, как во время мирового экономического кризиса 2008−2009 годов, то влияние на глобальную безработицу может быть существенно ниже.

В организации добавили, что за этот год в результате пандемии коронавируса работники по всему миру могут потерять от 860 млрд долл. до 3,4 трлн долл.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинскими олигархами, во время которой попросил помощи в борьбе с коронавирусом.