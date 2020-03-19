Распространение коронавируса. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/n135419-pandemiya-koronavirusa-portugaliya-obyavila-chrezvychaynoe-polojenie-germaniya-zakryvaet-granicy.html

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Вспышка коронавируса SARS-Cov-2 привела к введению чрезвычайного положения в Португалии.

Соответствующее решение 19 марта принял президент страны Марсело Ребело де Соуза. Правительство страны получило право ограничивать передвижение людей, временно прекращать право работников в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, гражданская защита и безопасность. В стране запрещены забастовки, акции протеста, религиозные собрания. Об этом сообщает Politico.

Чрезвычайное положение в Португалии вводится 19 марта и продлится как минимум до 3 апреля. В случае необходимости эти меры продолжат.

В Германии решили закрыть границы, чтобы сдержать распространение коронавируса. Внутренний пограничный контроль введен на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.

В Министерстве внутренних дел ФРГ заявили, что такие ограничения будут действовать следующие 30 дней. При этом разрешается движение товаров и людей, работающих в сфере здравоохранения или критической инфраструктуре. МВД просит граждан воздержаться от не очень важных поездок.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 18 марта в Украине было 16 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Киевской и Донецкой областях. В Черновицкой области зафиксированы 10 случаев инфицирования (один летальный), два — в Киевской области, два — в Киеве, один — в Донецкой области. Еще один летальный случай зафиксирован на Житомирщине.