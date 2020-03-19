Коронавирусный карантин: в Киеве планируют организовать развозку на работу медиков и полицейских

Коронавирусный карантин. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135418-koronavirusnyy-karantin-v-kieve-planiruut-organizovat-razvozku-na-rabotu-medikov-i-policeyskih.html

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Коронавирусный карантин может стать причиной срыва рабочего процесса жизненно важных предприятий. В связи с этим власти Киева планируют организовать развозку к местам работы сотрудников медицинских учреждений, полицейских и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность столицы.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

Чиновник заявил, что в условиях действия ряда ограничений в стране, продиктованных необходимостью предупреждения распространения коронавируса, гражданам лучше оставаться дома. Но медработники, сотрудники правоохранительных органов и работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, обязаны работать в штатном режиме. Для доставки их к местам работы власть организует развозки.

Пантелеев уточнил, что требование остаться дома — это не просто прихоть власти, а возможность сохранить жизнь и здоровье людей. Это должны понимать работодатели и владельцы бизнеса. В настоящее время очень важно соблюдать карантин и по возможности перевести работу в дистанционный режим.

Как сегодня писал «Ракурс», мэр Киева Владимир Кличко опроверг заявление секретаря Киевского совета Владимира Прокопива о планировании киевских властей частично возобновить работу метро во время карантина.