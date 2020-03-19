Коронавірусний карантин: у Києві планують організувати розвезення на роботу медиків і поліцейських

Коронавірусний карантин. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135418-koronavirusnyy-karantyn-u-kyievi-planuut-organizuvaty-rozvezennya-na-robotu-medykiv-i-policeyskyh.html

Ракурс

Коронавірусний карантин може стати причиною зриву робочого процесу життєво важливих підприємств. У зв’язку з цим влада Києва планує організувати розвезення до місць роботи співробітників медичних установ, поліцейських та працівників підприємств, що забезпечують життєдіяльність столиці.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, повідомляє прес-служба КМДА.

Чиновник заявив, що в умовах дії низки обмежень в країні, які необхідні для попередження розповсюдження коронавірусу, громадянам краще залишатися вдома. Але медпрацівники, співробітники правоохоронних органів та працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста, зобов’язані працювати у штатному режимі. Для доставки їх до місць роботи влада організовує розвезення.

Пантелєєв уточнив, що вимога залишитися вдома — це не просто примха влади, а можливість зберегти життя і здоров’я людей. Це повинні розуміти роботодавці та власники бізнесу. Наразі дуже важливо дотримуватися карантину і намагатися перевести роботу в дистанційний режим.

Як сьогодні писав «Ракурс», мер Києва Володимир Кличко спростував заяву секретаря Київради Володимира Прокопіва про планування київської влади частково відновити роботу метро під час карантину.