Поширення коронавірусу. Карта: CSSE at Johns Hopkins University

https://racurs.ua/ua/n135419-pandemiya-koronavirusu-portugaliya-ogolosyla-nadzvychaynyy-stan-nimechchyna-zakryvaie-kordony.html

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Спалах коронавірусу SARS-Cov-2 призвів до введення надзвичайного стану в Португалії.

Відповідне рішення 19 березня прийняв президент країни Марсело Ребело де Соуза. Уряд країни отримав право обмежувати пересування людей, тимчасово припиняти право працівників в життєво важливих секторах, таких як охорона здоров’я, цивільний захист та безпека. В країні заборонені страйки, акції протесту, релігійні збори. Про це повідомляє Politico.

Надзвичайний стан у Португалії запроваджується 19 березня та триватиме щонайменше до 3 квітня. У разі необхідності ці заходи продовжать.

У Німеччині вирішили закрити кордони, щоб стримати поширення коронавірусу. Внутрішній прикордонний контроль запроваджено на кордонах з Італією, Іспанією, Францією, Люксембургом, Данією та Швейцарією у авіаційному та водному сполученні.

У Міністерстві внутрішніх справ ФРН заявили, що такі обмеження діятимуть наступні 30 днів. При цьому дозволяється рух товарів та людей, які працюють у сфері охорони здоров’я або критичній інфраструктурі. МВС просить громадян утриматися від не важливих поїздок.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, 18 березня в Україні було 16 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Нові випадки захворювання COVID-19 зафіксовані в Київській та Донецькій областях. У Чернівецькій області зафіксовано 10 випадків інфікування (один летальний), два — в Київській області, два — в Києві, один — у Донецькій області. Ще один летальний випадок зафіксовано на Житомирщині.