Коронавірус. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n135420-koronavirus-cherez-pandemiu-25-mln-osib-u-sviti-ryzykuut-vtratyty-robotu-mijnarodna.html

Ракурс

Коронавірус став найсерйознішим викликом перед людством за останні роки. Крім смертельної небезпеки, коронавірус вже завдав істотної шкоди світовій економіці. Крім того, пандемія може призвести до глобального безробіття.

Якщо уряди не введуть оперативні заходи щодо захисту працівників у своїх країнах, то близько 25 млн осіб по всьому світу можуть втратити роботу і залишитися без засобів на існування, повідомляє Міжнародна організація праці (ILO).

ILO закликала уряди усіх країн вжити термінові широкомасштабні і скоординовані заходи за трьома основними напрямками: захист працівників, стимулювання економіки і зайнятості, а також підтримку робочих місць і доходів.

Ці заходи включають в себе розширення соціального захисту, обов’язкову оплачувану відпустку на час карантину і введення податкових пільг для бізнесу.

Якщо країни будуть вести відповідальну скоординовану політику, як під час світової економічної кризи 2008−2009 років, то вплив на глобальне безробіття може бути істотно нижчим.

В організації додали, що за цей рік у результаті пандемії коронавірусу працівники в усьому світі можуть втратити від 860 млрд дол. до 3,4 трлн дол.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими олігархами, під час якої попросив допомоги у боротьбі з коронавірусом.