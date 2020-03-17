Коронавірус. Фото: РІА Новости

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Коронавірус змусив усі країни Євросоюзу ввести жорсткі заходи обережності. Жертвами таких заходів стали два десятки українців, які застрягли в аеропорту Будапешта.

Українців не випускають із транзитної зони, хоча на виході їх чекає трансфер, який повинен доставити наших громадян до Ужгорода, повідомляє в Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

Із журналістом зв’язався студент із Ужгорода Андрій Лазорик, який повертався додому із навчання в Португалії.

Лазорик повідомив, що українці ізольовані в транзитній зоні угорською стороною. Можливості вилетіти в іншу країну або до Україну вже немає.

Українці зв’язалися із посольством України в Угорщині та попросили у дипломатів допомоги у вирішенні їхнього питання. Українці готові після прибуття до України пробути 14 днів в обсервації. Зараз вони очікують прибуття представника українського посольства.

Тим часом, посольство України в Чехії готує поїзд для евакуації українців із Чехії. У наших громадян з’явиться можливість виїхати потягом із чеського міста Богумін до польського міста Перемишль, а потім на потязі «Укрзалізниці» доїхати до Львова і до Києва, повідомляє посольство України в Чехії у Facebook.

Відправлення потяга заплановано на 19 березня, але дата може змінитися, як і кількість рейсів. Все буде залежати від кількості українців, які побажають повернутися на батьківщину.

Також посольство повідомило, що авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила продаж квитків на додаткові рейси 22 і 24 березня. Із Праги до Києва зможуть полетіти тільки громадяни України та іноземці з дозволом на проживання в Україні. Із Києва до Праги можуть летіти громадяни Чехії, а також іноземці з дозволом на проживання в Чехії.