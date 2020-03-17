Батько вбив трьох дітей та повісився. Фото: favoritekherson.co

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Вбивство трьох дітей сталося у Чорнобаївському районі Черкаської області.

Правоохоронці сьогодні близько 9.00 отримали інформацію, що в одному із будинків в селі Придніпровське Чорнобаївського району сталося потрійне вбивство. На місце події поліцейські виявили тіла трьох малолітніх дітей, віком від 4 до 9 років. На тілах загиблих виявили сліди удушення. Про це 17 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в області.

У прибудинковій споруді слідчо-оперативна група виявила батька загиблих дітей. Чоловіка знайшли повішеним.

Наразі працівники намагаються з’ясувати всі обставини злочину. Слідчі відкрили за фактом вбивства кримінальне провадження за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель одного з районних центрів Кіровоградської області вирішив вбити власну дружину й для реалізації своїх злочинних планів найняв кілера.