Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Батько вбив трьох дітей та повісився. Фото: favoritekherson.co

Потрійне убивство у Черкаській області: батько задушив дітей та скоїв самогубство

17 бер 2020, 18:23
999

Вбивство трьох дітей сталося у Чорнобаївському районі Черкаської області.

Правоохоронці сьогодні близько 9.00 отримали інформацію, що в одному із будинків в селі Придніпровське Чорнобаївського району сталося потрійне вбивство. На місце події поліцейські виявили тіла трьох малолітніх дітей, віком від 4 до 9 років. На тілах загиблих виявили сліди удушення. Про це 17 березня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в області.

У прибудинковій споруді слідчо-оперативна група виявила батька загиблих дітей. Чоловіка знайшли повішеним.

Наразі працівники намагаються з’ясувати всі обставини злочину. Слідчі відкрили за фактом вбивства кримінальне провадження за п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, житель одного з районних центрів Кіровоградської області вирішив вбити власну дружину й для реалізації своїх злочинних планів найняв кілера.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше