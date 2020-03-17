Отец убил троих детей и повесился. Фото: favoritekherson.co

https://racurs.ua/n135336-troynoe-ubiystvo-v-cherkasskoy-oblasti-otec-zadushil-detey-i-sovershil-samoubiystvo.html

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Убийство трех детей произошло в Чернобаевском районе Черкасской области.

Правоохранители сегодня около 9.00 получили информацию, что в одном из домов в селе Приднепровское Чернобаевского района произошло тройное убийство. На место происшествия полицейские обнаружили тела трех малолетних детей в возрасте от 4 до 9 лет. На телах погибших обнаружили следы удушения. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

В придомовой постройке следственно-оперативная группа обнаружила тело отца погибших детей. Мужчину нашли повешенным.

Сейчас работники пытаются выяснить все обстоятельства преступления. Следователи открыли по факту убийства уголовное производство по п. 1,2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, житель одного из районных центров Кировоградской области решил убить собственную жену и для реализации своих преступных планов нанял киллера.