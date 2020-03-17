Том Хэнкс с положительным коронавирус-статусом покинул больницу

Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: Слово и Дело

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Ракурс

Том Хэнкс, известный голливудский актер, о положительном коронавирус-статусе которого стало известно на прошлой неделе, вместе с женой Ритой Уилсон покинул больницу.

Супруги прошли необходимое лечение в медицинском учреждении в Австралии, сообщает The Hollywood Reporter.

Теперь Хэнкс с женой будет находиться на карантине в арендованном доме в Австралии. Пока неизвестно, сколько времени звездным супругам придется провести в изоляции.

63-летний актер прилетел из США в Австралию, чтобы принять участие в съемках биографической киноленты о певце Элвисе Пресли. Сейчас работа над фильмом приостановлена из-за болезни Хэнкса.

О диагнозе актера и его жены стало известно 12 марта. Есть версия, что они заразились еще в Соединенных Штатах, или даже в самолете во время перелета.

Тогда же Хэнкс написал поклонникам пост, в котором поблагодарил всех, кто беспокоится о нем и его жене. Также в публикации актер вспомнил цитату из кинофильма «Их собственная лига»: «Помните, несмотря ни на что, в бейсболе не плачут».

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился и актер «Игры престолов» Кристофер Хивью.