Коронавирус: десять украинских топ-звезд показали, как правильно здороваться и мыть руки, скриншот видео

https://racurs.ua/n135335-potap-zibrov-bubka-i-top-zvezdy-pokazali-kak-pravilno-zdorovatsya-i-myt-ruki-video.html

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Профилактика коронавируса приобретает новые креативные формы в Украине. Министерство здравоохранения Украины записало ролик, в котором снялись десять топ-звезд украинского шоу-бизнеса и спорта.

Алексей Потапенко, Сергей Бубка, «Время и Стекло», Jerry Heil, Дмитрий Шуров (Пианобой), Michelle Andrade, Павел Зибров, Евгений Клопотенко, Мария Ефросинина и Гарик Корогодский рассказали украинцам как правильно мыть руки, здороваться по-новому, чтобы избежать рукопожатия и поцелуев, а также где получать информацию об эпидемии коронавируса. Отдельно речь шла об избежании боулинга относительно инфицированных.

Потап и Jerry Heil, например, призвали не паниковать и не бояться вируса, вытирать стекло смартфона, Клопотенко — «не есть сырое мясо и яйца», Ефросинина — заботиться о детях и пожилых людях. Зибров предложил вместо поцелуев подмигивать друг другу.

В клипе также замечены министр здравоохранения Илья Емец и его заместитель, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Емец призвал «беречь себя и людей вокруг вас».