Новости о коронавирусе в Китае помогли мужчине избавиться от 30-летней амнезии. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n135332-novosti-o-koronaviruse-v-kitae-pomogli-mujchine-izbavitsya-ot-30-letney-amnezii.html

Ракурс

Новости о коронавирусе помогли мужчине из Китая вспомнить родных и вернуться домой после длительной амнезии. Трудовой мигрант страдал от потери памяти в течение 30 лет, но просмотр новостей о пандемии неожиданно изменил его жизнь.

Чжу Цзямин родом из провинции Гуйчжи в 1990 году переехал в провинцию Хубэй, чтобы работать там строителем, пишет сайт Odditycentral.

В результате несчастного случая мужчина в том же году получил травму головы на строительстве, после чего потерял память. К тому же, китаец потерял свое удостоверение личности и ему пришлось жить на улице, пока его не приютила одна супружеская пара.

Мужчине никак не удавалось вспомнить свое прошлое, он не знал, имеет ли семью. В 2015 году он вместе с людьми, которые его приютили, переехал в округ Юнхэ в провинции Чжэцзян. После переезда его состояние улучшилось, мужчина начал постепенно вспоминать отдельные детали своей жизни до травмы.

В феврале этого года Цзямин смотрел по телевизору новости об эпидемии коронавируса и, увидев в сюжете свой родной город, вдруг вспомнил, откуда он родом. Китаец обратился за помощью в полицию. Правоохранители нашли семью мужчины и он смог связаться со своими родными.

Оказалось, что отец мужчины умер еще 18 лет назад. А 83-летней матери Цзямин позвонил с помощью видеосвязи.

Документы мужчины были аннулированы, поскольку много лет он считался пропавшим без вести. Сейчас Цзямин ждет новый паспорт, чтобы вернуться домой.