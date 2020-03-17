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Ракурс
Пандемия коронавируса может длиться два года из-за распространения волнами - немецкие ученые

Пандемия коронавируса может длиться два года из-за распространения волнами — немецкие ученые

17 мар 2020, 15:50
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Пандемия коронавируса может длиться два года, поскольку распространение, как правило, протекает волнами. Такое мнение высказал 17 марта глава одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчиненного Министерству здравоохранения страны, — Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Лотар Вилер считает, что продолжительность пандемии COVID-2019 будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей инфицируются и переболеют коронавирусной инфекцией и впоследствии выработают иммунитет, сообщает Deutsche Welle.

По оценкам главы Института Роберта Коха, всего на COVID-2019 переболеет 60−70% жителей планеты. Однако точный уровень смертности Вилер не стал прогнозировать.

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В Институте Роберта Коха также рассказали, что в Германии сейчас насчитывается более 7 тыс. случаев заражения COVID-2019.

Напомним, по состоянию на 17 марта в мире насчитывается более 185 тыс. инфицированных коронавирусом.

Источник: Ракурс


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