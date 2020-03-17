Пандемія коронавірусу може тривати два роки через поширення хвилями - німецькі вчені

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Пандемія коронавірусу може тривати два роки, оскільки поширення, як правило, протікає хвилями. Таку думку висловив 17 березня очільник однієї з центральних науково-дослідних установ Німеччини, підпорядкованої Міністерству охорони здоров’я, — Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

Лотар Вілер вважає, що тривалість пандемії COVID-2019 залежатиме від швидкості розробки вакцини, а також від того, як багато людей інфікуються та перехворіють на коронавірусну інфекцію й вироблять імунітет, повідомляє Deutsche Welle.

За оцінками глави Інституту Роберта Коха, загалом на COVID-2019 перехворіє 60−70% мешканців планети. Однак точний рівень смертності Вілер не став прогнозувати.

В Інституті Роберта Коха також розповіли, що у Німеччині нині нараховується понад 7 тис. випадків зараження COVID-2019.

Нагадаємо, станом на 17 березня у світі нараховується понад 185 тис. інфікованих на коронавірус.