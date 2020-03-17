Актор із «Гри престолів» підхопив коронавірус

Крістофер Хівью підхопив коронавірус

https://racurs.ua/ua/n135318-aktor-iz-gry-prestoliv-pidhopyv-koronavirus.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 виявили в актора популярного серіалу «Гра престолів» Крістофера Хівью.

Про це сам норвежець, який прославився завдяки ролі Тормунда в фентезійному серіалі каналу HBO, написав в Instagram.

Хівью зазначив, що сьогодні отримав позитивний тест на коронавірус, тому разом із сім'єю збирається самоізолюватися вдома.

«Ми добре почуваємося, у мене лише легкі симптоми застуди. Є люди з більш високим ризиком, для яких цей вірус може бути смертельним діагнозом», — написав актор.

Також він закликав людей бути обережними, дотримуватися заходів профілактики коронавірусу й особливо піклуватися про людей старшого віку, які перебувають у групі ризику.

«Просто робіть все, що можете, щоб зупинити поширення вірусу», — додав Хівью.

Станом на 17 березня, у світі підтверджено 182 тис. 727 інфікованих коронавірусом, із них вилікувалися 79 тис. 883 особи, а померли — 7 тис. 174 хворих.

В Україні наразі сім підтверджених випадків коронавірусу. В Житомирській області зафіксували одну смерть унаслідок інфікування, а в Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не було підтверджено.

Нагадаємо, раніше стало відомо про зараження коронавірусом голлівудської актриси українського походження Ольги Куриленко, відомої за роллю дівчини Джеймса Бонда у фільмі «Квант милосердя» 2008 року.