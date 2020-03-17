В Украине продолжается коронавирусный карантин. Фото: Ракурс

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Ракурс

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины, подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Законы, зарегистрированные под № № 3219, 3220, 2538 и 2539, уже передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они вступят в силу после опубликования. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе парламента.

Как известно, сегодня Верховная Рада приняла законопроект о борьбе с распространением коронавируса в Украине, который будет действовать только три месяца. Документ поддержали 344 народных избранника.

Закон предусматривает усиление ответственности за нарушение правил обсервации и умышленное инфицирование других людей. Несоблюдение правил и норм карантина грозит гражданам штрафом от 17 до 170 тыс. грн. Арест на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года предусматривается в том случае, если действия нарушителя привели или могли привести к распространению болезни.

Также на период установления карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается начислять и взимать штрафы за несвоевременное осуществление платежей за коммуналку.

Кроме того, парламент освободил на три месяца от ввозной пошлины и НДС импортные поставки препаратов и медицинских изделий, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Кабинету министров Украины Верховная Рада поручила установить доплаты к заработным платам медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом.